Винуватцю смертельної ДТП на зупинці у Києві оголосили підозру

Деталі фатальної ДТП

За даними слідства, підозрюваний рухався смугою для громадського транспорту з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської.

Під час спроби перелаштуватися в іншу смугу він зачепив маршрутний автобус "Богдан", який їхав попереду.

Унаслідок зіткнення легковик втратив керування та на швидкості вилетів на зупинку, де чекали на транспорт люди.

Фото: смертельне ДТП у Києві (t.me/kyiv_pro_office)

Правові наслідки для керманича

Винуватця аварії затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними правоохоронців, керманич був тверезим.

Слідчі кваліфікували його дії як порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.