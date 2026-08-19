Винуватцю смертельної ДТП на зупинці у Києві оголосили підозру

23-річному водію Volkswagen Golf, який вранці влетів у зупинку громадського транспорту у Київському Солом’янському районі, оголосили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.
За даними слідства, підозрюваний рухався смугою для громадського транспорту з боку вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської.
Під час спроби перелаштуватися в іншу смугу він зачепив маршрутний автобус "Богдан", який їхав попереду.
Унаслідок зіткнення легковик втратив керування та на швидкості вилетів на зупинку, де чекали на транспорт люди.
Фото: смертельне ДТП у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Винуватця аварії затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними правоохоронців, керманич був тверезим.
Слідчі кваліфікували його дії як порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на строк до 3 років.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що аварія сталася вранці 19 серпня на одній із вулиць Солом'янського району Києва.
Унаслідок бокового удару легковик утратив керування та на швидкості вилетів на зупинку, де перебували люди. Через це у Києві автівка на швидкості влетіла у зупинку з людьми, що призвело до загибелі двох жінок віком 35 та 52 років, а також травмування ще чотирьох осіб.
Пізніше у патрульній поліції розкрили нові деталі розслідування цієї справи.
Зокрема, аналізуючи причини аварії, у поліції звернули увагу на важливу деталь щодо недопущення небезпечного водіння на дорогах столиці та адекватності покарання за подібні порушення.