У Києві автівка на швидкості влетіла у зупинку з людьми, є загиблі та травмовані (фото)
У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Солом'янському районі автомобіль на швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, а після і в'їхав у зупинку з людьми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Що відомо про ДТП
За попередньою інформацією, близько 8:50 водій Volkswagen на повній швидкості зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого в'їхав у зупинку з людьми. Унаслідок аварії є загиблі та травмовані.
Фото: Смертельна ДТП у Києві (t.me/gunpKyiv)
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та медики.
Кількість потерпілих, обставини та механізм пригоди поки встановлюють.
Нагадаємо, 5 червня в районі Караваєвих Дач автомобіль на швидкості виїхав за межі проїжджої частини й врізався в підземний перехід.
Тоді загинули четверо людей. Після тієї аварії влада почала готувати зміни для водіїв, які систематично порушують правила.