ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Смертельна ДТП у Солом'янському районі: у поліції звернули увагу на важливу деталь

16:35 19.08.2026 Ср
2 хв
Білошицький також висловився про адекватність покарання за небезпечне водіння
aimg Валерій Ульяненко
Смертельна ДТП у Солом'янському районі: у поліції звернули увагу на важливу деталь Фото: внаслідок ДТП у Солом'янському районі загинули дві людини (t.me/OBiloshytskiy)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми внаслідок ДТП у Солом'янському районі Києва. У патрульній поліції звернули увагу на важливу деталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen рухався смугою для громадського транспорту з високою швидкістю. Під час різкого перелаштування легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого врізався в зупинку.

Внаслідок зіткнення двоє людей загинули на місці, ще четверо зазнали травм. Наразі слідчі з'ясовують усі причини та обставини трагедії.

"Є важлива деталь. За одне перехрестя до місця трагедії, на Чоколівському бульварі, 24, встановлена камера автоматичної фіксації. Цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем", - зазначив Білошицький.

Посилення покарання для водіїв

Очільник патрульної поліції наголосив, що ця трагедія знову порушує питання адекватності покарання за небезпечне водіння, яке є однією з основних причин ДТП із потерпілими та загиблими.

"Якщо штраф за одне з найбільш небезпечних порушень фактично співмірний із вартістю кількох літрів пального, важко очікувати, що він матиме достатній превентивний ефект", - зазначив він.

Білошицький підкреслив, що відповідальність має реально стримувати водіїв від наступних правопорушень, тому санкції за небезпечне перевищення швидкості потребують термінового перегляду.

Системні порушення правил

Він додав, що окремою проблемою залишаються водії, які за короткий період отримують десятки постанов і продовжують ігнорувати правила. На думку правоохоронця, стандартних грошових стягнень у таких випадках недостатньо.

Білошицький вважає, що за систематичні небезпечні порушення має наступати окремий рівень відповідальності - аж до тимчасового позбавлення права керування.

"Саме такі механізми дозволяють впливати не на один окремий епізод, а на поведінку системного порушника", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

Зокрема, у Солом'янському районі легковий автомобіль на великій швидкості врізався в маршрутний автобус, після чого в'їхав у зупинку, де перебували люди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ ДТП Національна поліція
Новини
Путін "не помітив" критичних наслідків атак України, але шкода є
Путін "не помітив" критичних наслідків атак України, але шкода є
Аналітика
"Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє
Олександр Хищенкоспеціально для РБК-Україна "Феномен Терехова": чому мер Харкова очолив рейтинги довіри та яке в нього політичне майбутнє