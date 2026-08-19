Смертельна ДТП у Солом'янському районі: у поліції звернули увагу на важливу деталь

Двоє людей загинули, ще четверо отримали травми внаслідок ДТП у Солом'янському районі Києва. У патрульній поліції звернули увагу на важливу деталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen рухався смугою для громадського транспорту з високою швидкістю. Під час різкого перелаштування легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, після чого врізався в зупинку.

Внаслідок зіткнення двоє людей загинули на місці, ще четверо зазнали травм. Наразі слідчі з'ясовують усі причини та обставини трагедії.

"Є важлива деталь. За одне перехрестя до місця трагедії, на Чоколівському бульварі, 24, встановлена камера автоматичної фіксації. Цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем", - зазначив Білошицький.

Посилення покарання для водіїв

Очільник патрульної поліції наголосив, що ця трагедія знову порушує питання адекватності покарання за небезпечне водіння, яке є однією з основних причин ДТП із потерпілими та загиблими.

"Якщо штраф за одне з найбільш небезпечних порушень фактично співмірний із вартістю кількох літрів пального, важко очікувати, що він матиме достатній превентивний ефект", - зазначив він.

Білошицький підкреслив, що відповідальність має реально стримувати водіїв від наступних правопорушень, тому санкції за небезпечне перевищення швидкості потребують термінового перегляду.

Системні порушення правил

Він додав, що окремою проблемою залишаються водії, які за короткий період отримують десятки постанов і продовжують ігнорувати правила. На думку правоохоронця, стандартних грошових стягнень у таких випадках недостатньо.

Білошицький вважає, що за систематичні небезпечні порушення має наступати окремий рівень відповідальності - аж до тимчасового позбавлення права керування.

"Саме такі механізми дозволяють впливати не на один окремий епізод, а на поведінку системного порушника", - додав він.