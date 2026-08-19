Виновнику смертельного ДТП на остановке в Киеве объявили подозрение

Детали рокового ДТП

По данным следствия, подозреваемый двигался по полосе для общественного транспорта со стороны улицы Ереванской в направлении улицы Уманской.

При попытке перестроиться в другую полосу он задел едущий впереди маршрутный автобус "Богдан".

В результате столкновения легковушка потеряла управление и на скорости вылетел на остановку, где ждали транспорт люди.

Фото: смертельное ДТП в Киеве (t.me/kyiv_pro_office)

Правовые последствия для кормчего

Виновник аварии задержан на месте в порядке ст. 208 УПК РФ. По предварительным данным правоохранителей, наставник был трезвым.

Следователи квалифицировали его действия как нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.