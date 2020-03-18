В Винницкой области зафиксированы четыре подозрения на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациенты находятся на стационарном лечении в палатах боксованих

В Винницкой области 17 марта зафиксированы четыре подозрения на коронавирус Covid-19. Об этом в видеообращении на сайте Винницкой ОГА сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Винницкой ОГА Надежда Марусяк.

По ее словам, пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением.

"Имеем четыре новых подозрения на коронавирус. Это лица, прибывшие с эпидемической территории. Пациенты находятся на стационарном лечении в боксованных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное. Определены контактные лица, которые самоизольованы и находятся под постоянным медико-санитарным надзором", - сказала Марусяк.

Также она сообщила, что по состоянию на 17 марта в Винницкой области снято два подозрения на острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом Covid-19. Ранее, этим пациентам диагностировано наличие вирусов гриппа “А”.

Напомним, в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14: в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (1) областях и в Киеве (2).

Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек - умерла 33-летняя женщина.