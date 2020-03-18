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У Вінницькій області зафіксовано чотири підозри на коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 01:34
У Вінницькій області зафіксовано чотири підозри на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах

У Вінницькій області 17 березня зафіксовано чотири підозри на коронавірус Covid-19. Про це у відеозверненні на сайті Вінницької ОДА повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА Надія Марусяк.

За її словами, пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням.

"Маємо чотири нові підозри на коронавірус. Це особи, які прибули з епідемічної території. Пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним спостереженням. На даний час стан пацієнтів задовільний. Наразі визначені контактні особи, які самоізольовані та знаходяться під постійним медико-санітарним наглядом", - сказала Марусяк.

Також вона повідомила, що станом на 17 березня у Вінницькій області знято дві підозри на гостре респіраторне захворювання, спричинене коронавірусом Covid-19. Раніше, цим пацієнтам діагностовано наявність вірусів грипу “А”.

Нагадаємо, в Україні кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом збільшилася до 14: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (1) областях і в Києві (2).

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні кількість померлих від коронавірусу збільшилася до двох осіб - померла 33-річна жінка.

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