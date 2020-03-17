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Минздрав подтвердил второй случай смерти от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 20:37
Минздрав подтвердил второй случай смерти от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в Украине зафиксировано 14 случаев заражения

Министерство здравоохранения сообщил, что в Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья України.

Сообщается, что второй летальный случай был зафиксирован в Черновицкой области. От коронавируса умерла 33-летняя женщина.

Напомним, по состоянию на 17 марта в Украине зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

Кроме того, вчера в Черновицкой области умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Она умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

Добавим, что 13 марта в Италии от коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта В Украине количество зараженных коронавирусом увеличилось вдвое
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