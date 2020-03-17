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Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 23:48
Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализированы 6 человек
Иллюстративное фото (mukachevo.net)

Все госпитализированные находились за границей в странах, где зафиксирован коронавирус

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

Отмечается, что все госпитализированные находились в странах, где зафиксирован коронавирус.

У всех пациентов имеются клинические проявления острой респираторной инфекции. Состояние всех больных стабильное, у одного человека - пневмония.

По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме.

В целом в области с подозрением COVID-19 госпитализированы 22 человека.

Напомним, в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14: в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (1) областях и в Киеве (2).

Министерство здравоохранения'я сообщил, что в Украине количество умерших от коронавируса увеличилось до двух человек - умерла 33-летняя женщина.

Кроме того, вчера в Черновицкой области умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Она умерла вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

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