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В Винницкой области коронавирус подтвердили у ребенка

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 15:55
В Винницкой области коронавирус подтвердили у ребенка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области подтверждено четыре случая COVDI-19

В Винницкой области количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло до четырех, среди них ребенок. Об этом сообщили в Винницком областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Как отметили в Центре, все в области зарегистрировано 32 подозрения на коронавирус. Лабораторно исследуются еще четыре подозрения.

"По состоянию на 14-00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются", - сообщили в лабораторном центре.

Напомним, ранее в Винницкой областной государственной администрации подтвердили два новых случая коронавируса - в Виннице и Ладыжине.

Также сообщалось, что по состоянию на 26 марта первый случай коронавируса выявлен в Черниговской области. Мужчина с признаками вирусной пневмонии был госпитализирован в Борзнянскую районную больницу, экспресс-тест показал положительный результат на COVID-2019.

Отметим, официально Министерство здравоохранения подтвердило 156 случаев коронавируса в Украине. Из них пять случаев летальных, один пациент выздоровел.

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