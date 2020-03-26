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У Вінницькій області коронавірус підтвердили у дитини

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 15:55
У Вінницькій області коронавірус підтвердили у дитини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області підтверджено чотири випадки COVDI-19

У Вінницькій області кількість заражених коронавірусом COVID-19 зросла до чотирьох, серед них дитина. Про це повідомили в Вінницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я.

Як відзначили в Центрі, все в області зареєстровано 32 підозри на коронавірус. Лабораторно досліджуються ще чотири підозри.

"станом на 14-00 26.03.2020 на території області зареєстровано 32 підозри на COVID-19. У 24 випадках діагноз лабораторно не підтверджено, в 4 випадках виявлений коронавірус, в т. ч. у 1 дитини. Зразки матеріалів ще від 4 хворих досліджуються", - повідомили в лабораторному центрі.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій обласній державній адміністрації підтвердили два нових випадки коронавірусу - у Вінниці та Ладижині.

Також повідомлялося, що станом на 26 березня перший випадок коронавірусу виявлено в Чернігівській області. Чоловік з ознаками вірусної пневмонії був госпіталізований Борзнянську районну лікарню, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-2019.

Зазначимо, офіційно Міністерство охорони здоров'я підтвердило 156 випадків коронавірусу в Україні. З них п'ять летальних випадків, один пацієнт видужав.

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