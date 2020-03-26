Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженный госпитализирован в Борзнянскую райбольницу

По состоянию на 26 марта первый случай коронавируса выявлен в Черниговской области. Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

По его словам, в Борзнянскую районную больницу был госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии, экспресс-тест показал положительный результат на COVID-2019.

"Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава. Больница обеспечена необходимым количеством средств защиты и средствами для дезинфекции", - отметил Прокопенко.

Он добавил, что материалы направлены на ПЦР-тестирование. В настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную изоляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирусом в Винницкой области заразились еще два человека. Таким образом, в регионе известно о трех случаях.

Кроме того, в Киеве заразился военный пенсионер. Всего в столице на сегодня известно о 40 зараженных. За последние сутки подтвердились шесть случаев.