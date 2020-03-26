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В Винницкой области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:59
В Винницкой области зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирусом в Винницкой области заразились еще два человека

В Винницкой области зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом, в городе Винница и городе Ладыжин. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.

Таким образом, в Винницкой области уже три случая заражения Covid-19.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в г. Винница и 1 в г. Ладыжин. Пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение. Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - написал Скальский.

Напомним, Covid-19 зафиксирован уже в 15 областях и Киеве, зафиксировано 156 заражений и исследуются 37 подозрений. В частности, в Тернопольской - 15 случаев заражения, в Ивано-Франковской - 16, в Киевской - 24, в Черновицкой - 42 случая заражения и в Киеве - 34 случаев.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве возросло число зараженных коронавирусом до 40.

В частности, заразился коронавирусом военный, которому 70 лет. Его госпитализировали в военный госпиталь.

Также ранее у жительницы Конотопского района два экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат.

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