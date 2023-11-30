У Вінницькій області працює ППО по "Щахедах"

Українські сили протиповітряної оборони у Вінницькій області працюють по ворожих дронах-камікадзе сьогодні вночі, 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"У Вінницькій області працює ППО щодо залишків БпЛА. Не знімайте та не поширюйте. Пам'ятайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що війська РФ сьогодні вночі атакують територію України за допомогою дронів-камікадзе з південного напрямку. "Шахеди" через південні та центральні регіони рухаються на захід.

РФ посилює удари по Україні

Війська РФ в останні тижні відновили масовані удари по Україні за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Так, учора вночі, 29 листопада, росіяни випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59. Сили ППО збили всі БПЛА та дві ракети.

Окрім того, 28 листопада росіяни атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Розі.

На день раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.