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В Винницкой области работает ПВО по "Щахедам"

Четверг 30 ноября 2023 05:15
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В Винницкой области работает ПВО по "Щахедам" Фото: в Винницкой области работает ПВО по "Щахедам" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны в Винницкой области работают по вражеским дронам-камикадзе сегодня ночью, 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"В Винницкой области работает ПВО по остаткам БпЛА. Не снимайте и не распространяйте. Помните о собственной безопасности", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что войска РФ сегодня ночью атакуют территорию Украины с помощью дронов-камикадзе с южного направления. "Шахеды" через южные и центральные регионы двигаются на запад.

РФ усиливает удары по Украине

Войска РФ в последние недели возобновили массированные удары по Украине с помощью ракет и дронов-камикадзе. Так, вчера ночью, 29 ноября, россияне выпустили по территории Украины 21 дрон-камикадзе типа "Шахед" и три крылатые ракеты Х-59. Силы ПВО сбили все БПЛА и две ракеты.

Кроме того, 28 ноября россияне атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Днем ранее военные РФ обстреляли жилищный сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.

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Винницкая область ПВО Вторжение России в Украину
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