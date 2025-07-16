У Вінницькій області кількість поранених зросла до 8, ДСНС показала фото з наслідками атаки

Обстріл України у ніч на 16 липня

У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників Shahed, а також дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 - втрачено з радарів. Під удар потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.

У Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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