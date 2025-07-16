У Вінницькій області кількість поранених зросла до 8, ДСНС показала фото з наслідками атаки

Внаслідок нічного обстрілу у Вінницькій області постраждали восьмеро людей. Під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Як пише ДСНС, внаслідок обстрілу:
Фото: наслідки обстрілу Вінницької області (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
До ліквідації наслідків були залучені:
У ніч на 16 липня Росія здійснила чергову масовану атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та близько 400 ударних безпілотників Shahed, а також дронів-імітаторів.
Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили знищення 198 дронів, ще 145 - втрачено з радарів. Під удар потрапили Харків, Кривий Ріг, Одеська та Вінницька області.
У Вінниці внаслідок атаки значне забруднення повітря.
Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.
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