В Винницкой области количество раненых возросло до 8, ГСЧС показала фото с последствиями атаки

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

В ночь на 16 июля Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и около 400 ударных беспилотников Shahed, а также дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 Воздушные силы подтвердили уничтожение 198 дронов, еще 145 - потеряно с радаров. Под удар попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области.

В Виннице в результате атаки значительное загрязнение воздуха.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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