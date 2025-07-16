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В Винницкой области количество раненых возросло до 8, ГСЧС показала фото с последствиями атаки

Фото: последствия обстрела Винницкой области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного обстрела в Винницкой области пострадали восемь человек. Под ударом оказались два объекта гражданской промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как пишет ГСЧС, в результате обстрела:

  • возникли масштабные пожары на двух объектах гражданской промышленности. По состоянию на 8 утра огонь на одном из объектов был ликвидирован, на другом - работы продолжаются.
  • повреждены четыре жилых дома.
 

Фото: последствия обстрела Винницкой области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

К ликвидации последствий были привлечены:

  • 116 спасателей;
  • 30 единиц техники.
  • пожарный поезд от железной дороги.

 

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

В ночь на 16 июля Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и около 400 ударных беспилотников Shahed, а также дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 Воздушные силы подтвердили уничтожение 198 дронов, еще 145 - потеряно с радаров. Под удар попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области.

В Виннице в результате атаки значительное загрязнение воздуха.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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Винницкая область