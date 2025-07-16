ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Винницкой области количество раненых возросло до 8, ГСЧС показала фото с последствиями атаки

Среда 16 июля 2025 09:22
UA EN RU
В Винницкой области количество раненых возросло до 8, ГСЧС показала фото с последствиями атаки Фото: последствия обстрела Винницкой области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате ночного обстрела в Винницкой области пострадали восемь человек. Под ударом оказались два объекта гражданской промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как пишет ГСЧС, в результате обстрела:

  • возникли масштабные пожары на двух объектах гражданской промышленности. По состоянию на 8 утра огонь на одном из объектов был ликвидирован, на другом - работы продолжаются.
  • повреждены четыре жилых дома.

Фото: последствия обстрела Винницкой области (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

К ликвидации последствий были привлечены:

  • 116 спасателей;
  • 30 единиц техники.
  • пожарный поезд от железной дороги.

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

В ночь на 16 июля Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" и около 400 ударных беспилотников Shahed, а также дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 Воздушные силы подтвердили уничтожение 198 дронов, еще 145 - потеряно с радаров. Под удар попали Харьков, Кривой Рог, Одесская и Винницкая области.

В Виннице в результате атаки значительное загрязнение воздуха.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая область
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия