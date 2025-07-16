У Вінниці зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Вінниці 16 липня зросла. Сім осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталю Заболотну в Facebook.

За її словами, станом на 6:40 у Вінниці вже сім постраждалих. З них п'ять осіб - з опіками, двоє людей у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня.

"Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють", - повідомила Заболотна.

Також у Вінницькій області пошкоджено чотири житлових будинки.

Як зазначила посадовиця ОВА, загалом Вінницьку область цієї ночі атакувало 28 ворожих дронів, з них орієнтовно знищили 18.



Оновлено о 7:40. У Вінниці кількість постраждалих зросла до восьми. Травмовані перебувають у лікарні.