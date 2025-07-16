РФ атакувала Кривий Ріг балістикою та 28 "Шахедами": поранено 17-річного хлопця

Росіяни в ніч на 16 липня атакували Кривий Ріг балістикою та дронами. Внаслідок обстрілу серйозно поранений 17-річний хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула в Telegram.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 "Шахедів" одночасно. Зруйновано промислове підприємство", - зазначив Вілкул.

Травмований 17-річний хлопець у тяжкому стані, він отримав поранення у черевну порожнину. Лікарі борються за його життя.

"Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - додав голова Ради оборони міста.