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Російські "Шахеди" атакували Ізмаїл в Одеській області, виникла пожежа

Ізмаїл, Середа 16 липня 2025 06:27
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Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в ніч на 16 липня атакували дронами Ізмаїльський район Одеської області. Уражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльську РДА в Facebook.

"В результаті повітряного нападу було уражено інфраструктурний об'єкт на території району. Виникла пожежа, ДСНС бореться з вогнем", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, внаслідок атаки "Шахедів" постраждалих немає.

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Одеса Ізмаїл Війна в Україні Атака дронів
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