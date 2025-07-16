В Виннице возросло количество пострадавших из-за массированной атаки РФ

Количество пострадавших в результате удара РФ по Виннице 16 июля возросло. Семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.

По ее словам, по состоянию на 6:40 в Виннице уже семь пострадавших. Из них пять человек - с ожогами, два человека в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени.

"Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают", - сообщила Заболотная.

Также в Винницкой области повреждены четыре жилых дома.

Как отметила чиновница ОВА, всего Винницкую область этой ночью атаковало 28 вражеских дронов, из них ориентировочно уничтожили 18.



Обновлено в 7:40. В Виннице количество пострадавших возросло до восьми. Травмированные находятся в больнице.