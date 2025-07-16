В Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха: в Минздраве дали советы
В Виннице из-за пожаров в результате вражеской атаки значительно ухудшено качество воздуха. Горожанам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.
Основные рекомендации:
- оставайтесь в помещениях, ограничивайте пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером;
- держите окна, двери, вентиляционные отверстия в домах, офисах и автомобилях закрытыми. Если в доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами - используйте их в режиме рециркуляции;
- в случае необходимости выйти на улицу - необходимо надеть маску-респиратор или же, в случае отсутствия маски, многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их;
- пейтебольше чистой воды, чтобы помочь организму выводить токсины;
- проведите влажную уборку, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ;
- избегайте физических нагрузок;
- дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы должны придерживаться рекомендаций особенно строго.
В случае проявления следующих симптомов - необходимо обратиться к врачу:
- затрудненное дыхание, одышка, кашель;
- раздражение глаз, носа и горла;
- головная боль, головокружение, тошнота;
- обострение хронических болезней.
Обстрел Украины со стороны России
В ночь на 16 июля российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Во время атаки россияне применили:
- баллистическую ракету "Искандер-М";
- 400 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 198 дронов. Также 145 беспилотников были локально потеряны.
Во время обстрела террористы атаковали сначала Харьков, затем Кривой Рог, Одесскую область и Винницу. В Виннице в результате атаки известно о 7 пострадавших.
Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.
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