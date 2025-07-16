ua en ru
Ср, 16 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха: в Минздраве дали советы

Среда 16 июля 2025 08:47
UA EN RU
В Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха: в Минздраве дали советы Фото: в Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

В Виннице из-за пожаров в результате вражеской атаки значительно ухудшено качество воздуха. Горожанам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.

Основные рекомендации:

  • оставайтесь в помещениях, ограничивайте пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером;
  • держите окна, двери, вентиляционные отверстия в домах, офисах и автомобилях закрытыми. Если в доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами - используйте их в режиме рециркуляции;
  • в случае необходимости выйти на улицу - необходимо надеть маску-респиратор или же, в случае отсутствия маски, многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их;
  • пейтебольше чистой воды, чтобы помочь организму выводить токсины;
  • проведите влажную уборку, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ;
  • избегайте физических нагрузок;
  • дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы должны придерживаться рекомендаций особенно строго.

В случае проявления следующих симптомов - необходимо обратиться к врачу:

  • затрудненное дыхание, одышка, кашель;
  • раздражение глаз, носа и горла;
  • головная боль, головокружение, тошнота;
  • обострение хронических болезней.

Обстрел Украины со стороны России

В ночь на 16 июля российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Во время атаки россияне применили:

  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 400 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 198 дронов. Также 145 беспилотников были локально потеряны.

Во время обстрела террористы атаковали сначала Харьков, затем Кривой Рог, Одесскую область и Винницу. В Виннице в результате атаки известно о 7 пострадавших.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Война в Украине
Новости
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия