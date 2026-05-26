В Виннице во время урока взорвалась граната, есть пострадавшие школьники

В школе в Виннице во время урока взорвалась имитационно-тренировочная граната, пострадали двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Винницкой области.

"По предварительной информации, в Виннице около 8.30 один из восьмиклассников принес в учебное заведение предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Двое сверстников взяли его в руки, после чего произошла детонация", - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в результате взрыва двое подростков обратились к медицинским работникам с жалобами на жжение глаз.

По словам школьника, предмет привез его родственник-военный. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

