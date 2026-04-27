Штраф або кримінал: за які "жарти" школярів доведеться відповідати батькам
Створення образливих "мемів" та відео з учителями чи учнями може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. У поліції наголошують, що анонімність у мережі є ілюзорною, а за розваги дітей у соцмережах доведеться платити батькам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції у Facebook.
Головне:
- Анонімність не рятує: поліція має інструменти для деанонімізації авторів образливих відео та "мемів" навіть у закритих групах.
- Батьківський контроль: за кібербулінг, вчинений неповнолітніми, батькам загрожують штрафи за неналежне виконання обов’язків.
- Цифровий слід: правоохоронці закликають батьків пояснити дітям, що видалений пост все одно залишається в мережі й може стати доказом у суді.
- Захист дитини: головне завдання - навчити підлітка не замикатися в собі, а одразу звертатися за допомогою до дорослих у разі мережевих атак.
Від "приколу" до протоколу
Правоохоронці фіксують появу принизливого контенту в українському сегменті інтернету, де учасників освітнього процесу роблять героями образливих постів. Те, що підлітки вважають звичайним "хайпом", законодавство трактує як правопорушення.
За кібербулінг передбачено:
- Штрафи: адміністративне стягнення за цькування в мережі.
- Кримінальна відповідальність: у разі тяжких наслідків або серйозних порушень прав людини.
- Відповідальність батьків: якщо порушнику ще немає 14 або 16 років (залежно від складу злочину), за його дії перед законом відповідають опікуни.
Алгоритм дій: як зупинити цькування
У разі виявлення кібербулінгу поліція радить не ігнорувати проблему, а діяти за чітким планом:
- Фіксація доказів: зробити скріншоти коментарів, постів чи відео, зберегти прямі посилання на сторінки.
- Скарги: скористатися інструментами репортингу в самих соцмережах.
- Звернення до поліції: повідомити дорослих та подати заяву за номерами 102 або 112.
