Штраф або кримінал: за які "жарти" школярів доведеться відповідати батькам

Створення образливих "мемів" та відео з учителями чи учнями може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. У поліції наголошують, що анонімність у мережі є ілюзорною, а за розваги дітей у соцмережах доведеться платити батькам.

Головне: Анонімність не рятує: поліція має інструменти для деанонімізації авторів образливих відео та "мемів" навіть у закритих групах.

Батьківський контроль: за кібербулінг, вчинений неповнолітніми, батькам загрожують штрафи за неналежне виконання обов'язків.

Цифровий слід: правоохоронці закликають батьків пояснити дітям, що видалений пост все одно залишається в мережі й може стати доказом у суді.

Захист дитини: головне завдання - навчити підлітка не замикатися в собі, а одразу звертатися за допомогою до дорослих у разі мережевих атак. Від "приколу" до протоколу Правоохоронці фіксують появу принизливого контенту в українському сегменті інтернету, де учасників освітнього процесу роблять героями образливих постів. Те, що підлітки вважають звичайним "хайпом", законодавство трактує як правопорушення. За кібербулінг передбачено: Штрафи: адміністративне стягнення за цькування в мережі.

Кримінальна відповідальність: у разі тяжких наслідків або серйозних порушень прав людини.

Відповідальність батьків: якщо порушнику ще немає 14 або 16 років (залежно від складу злочину), за його дії перед законом відповідають опікуни. Алгоритм дій: як зупинити цькування У разі виявлення кібербулінгу поліція радить не ігнорувати проблему, а діяти за чітким планом: Фіксація доказів: зробити скріншоти коментарів, постів чи відео, зберегти прямі посилання на сторінки.

Скарги: скористатися інструментами репортингу в самих соцмережах.

скористатися інструментами репортингу в самих соцмережах. Звернення до поліції: повідомити дорослих та подати заяву за номерами 102 або 112.