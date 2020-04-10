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В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:21
В Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В регионе в целом от COVID-19 выздоровели шестеро пациентов

В Виннице от коронавируса выздоровела старшая пациентка, которой 73 года и у которой была тяжелая патология. Об этом сообщил городской глава Винницы Сергей Моргунов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что в регионе в целом от COVID-19 выздоровели шестеро пациентов.

"Очень хорошая новость - у нас выздоровела старшая пациентка, 73 года. У нее до этого была довольно трудная патология - острый инфаркт и двусторонняя пневмония, плюс еще и коронавирус. Но она уже вылечилась, и вчерашний день уже провела дома", - сообщил Моргунов.

Брифинг по ситуации с коронавирусом в Виннице 10.04.2020

Опубликовано Сергеем Моргуновым Пятница, 10 апреля 2020 г.

Напомним, в Винницкой области выявили заражение коронавирусом в областном центре и в 16 из 27 районов.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области первый пациент вылечился с COVID-19. В частности, выздоровела 28-летняя девушка с Горишних Плавней. У нее был обнаружен коронавирус 27 марта, заболевание проходило в легкой форме.

РБК-Украина писало, что в Украине за сутки заразились коронавирусом 311 человек. В настоящее время подтвержден диагноз на коронавирус у 2203 украинцев. Излечился от болезни 61 пациент, погибли 69.

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