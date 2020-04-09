В Винницкой области зараженных коронавирусом обнаружили в 16 районах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Винницкой области зарегистрировано 217 подозрений на коронавирус и у 102 случаях подтвержден диагноз

В Винницкой области обнаружили заражение коронавирусом в областном центре и в 16 из 27 районах. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного лабораторного центра Минздрава.

Как сообщается, в Винницкой области зафиксировали 217 подозрений на коронавирус и лабораторно подтвердили 102 случая заражения, из которых 8 детей.

Так, заболевания коронавирусом зафиксировали в городе Винница - 59 случаев, в Гайсинском районе - 9, в Винницком районе - 7, в Тростянецком районе - 6, в Ямпольском районе - 4, в Хмельницком районе - 3 и в Жмеринском, Крыжопольском, Немировском районах по 2. В городе Ладыжин, Липовецкий, Калиновский, Козятинский, Погребищенский, Тывровский, Томашпольский, Черновицкий районах по одному случаю.

Отмечается, что сейчас в лабораторном центре есть в наличии 26 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, что число инфицированных коронавирусом украинцев составляет 1892. За сутки заразились 224 человека, среди них 20 детей. Умерли от последствий инфекции 57 лиц. На данный момент удалось вылечиться 45 пациентам. Наибольшее количество тех, кто заразился в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве.