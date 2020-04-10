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У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна пацієнтка

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 13:21
У Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна пацієнтка
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У регіоні загалом від COVID-19 одужали шестеро пацієнтів

У Вінниці від коронавірусу одужала найстарша пацієнтка, якій 73 роки і у якої була важка патологія. Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, що у регіоні загалом від COVID-19 одужали шестеро пацієнтів.

"Дуже хороша новина - у нас одужала найстарша пацієнтка, 73 роки. В неї до цього була досить важка патологія - гострий інфаркт і двобічна пневмонія, плюс ще й коронавірус. Але вона вже вилікувалась, і вчорашній день вже провела удома", - повідомив Моргунов.

Брифінг щодо ситуації із коронавірусом у Вінниці 10.04.2020

Опубліковано Сергієм Моргуновим Пʼятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, у Вінницькій області виявили зараження коронавірусом в обласному центрі та у 16 із 27 районів.

Раніше повідомлялось, що в Полтавській області вилікувався перший пацієнт з COVID-19. Зокрема, одужала 28-річна дівчина з Горишних Плавнів. У неї був виявлений коронавірус 27 березня, захворювання проходило в легкій формі.

РБК-Україна писало, що в Україні за добу заразилися коронавірусом 311 особи. На цей час підтверджено діагноз на коронавірус у 2203 українців. Вилікувалися від хвороби 61 пацієнт, загинули 69.

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