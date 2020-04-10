Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 10 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Власти передают новые данные о зараженных в регионах Украины.

В Украине за сутки заразились коронавирусом 224 человека. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 1892 украинцев. Вылечились от болезни 45 пациентов, погибли 57.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 10 апреля

Киев - 335 инфицированных (5 летальных). За сутки заразился 41 киевлянин. По данным мэра столицы Виталия Кличко, подтверждены случаи болезни 11 женщин в возрасте от 26-ти до 71 года и 29 мужчин, от 36 до 70 лет, также заболела 6-месячная девочка. Госпитализированы 6 пациентов. 26 новых инфицированных были обнаружены в Киево-Печерской лавре. Один киевлянин скончался от осложнений болезни. По данным мэрии, общее количество зараженных в столице выросло до 335 человек. Первый заболевший коронавирусом был обнаружен в столице 16 марта.

Черновицкая область - 303 инфицированных (6 летальных). Первое заражение коронавирусом в Украине зафиксировано в области 3 марта. По данным облгосадминистрации, за последние сутки в области заболели коронавирусом 30 человек, количество инфицированных увеличилось до 303. Среди зараженных 51 медицинский работник. Количество выздоровевших увеличилось в регионе до 17.

Ивано-Франковская область - 218 инфицированных (9 летальных). 20 человек заболели коронавирусом в регионе за последние 24 часа. На сегодня пятеро больных в тяжелом состоянии, вылечились 45 зараженных. Первый инфицированный был обнаружен 19 марта.

Тернопольская область - 169 инфицированных (3 летальных). В регионе зафиксирован 1 новый случай заражения. Впервые информация о больных COVID-19 в области появилась 20 марта.

Киевская область - 133 инфицированных (5 летальных). По информации властей, за сутки заразились коронавирусом 12 человек. Среди инфицированных 10 детей. За все время пандемии от болезни вылечились 6 человек. Первые заболевшие были обнаружены в регионе 17 марта.

Винницкая область - 102 инфицированных. Количество заболевших в регионе за сутки выросло на 12 человек. Инфицированные обнаружены в 16 из 27 районов области. Лабораторно подтверждены 102 случая болезни, 8 из них – дети. Первое заражение в регионе зафиксировано 25 марта.

Кировоградская область - 82 инфицированных (4 летальных). Сразу двое больных коронавирусом умерли за сутки в области. По информации главы облгосадминистрации Андрея Балонь, скончались в центральной больнице 79-летний мужчина с болезнью сердца и в частной клинике 54-летняя женщина с полиорганной недостаточностью. За сутки в регионе зафиксировано 6 новых случая заражения, среди них две беременные женщины и 11-летняя девочка. На сегодняшний день 50 инфицированных госпитализированы, в тяжелом состоянии - 7. В числе заболевших - 28 медиков и 1 работница аптеки. Первый случай коронавируса зафиксирован 29 марта.

Черкасская область - 80 инфицированных (1 летальный). Ситуация в области за сутки не изменилась, новых инфицированных не выявлено. Первый случай коронавируса был зафиксирован на Черкащине 22 марта.

Ровенская область - 64 инфицированных (5 летальных). В области подтверждены 13 новых случаев болезни за последние 24 часа. Первые 9 зараженных были выявлены 27 марта в Сарненском районе.

Львовская область – 61 инфицированных (3 летальных). В регионе умерла от коронавируса 68-летняя женщина, которая имела сопутствующее онкологическое заболевание. Кроме того, от тяжелой пневмонии скончался 49-летний мужчина с подозрением на коронавирус, у его жены подтвердился диагноз COVID-19. За сутки в области зафиксированы 25 новых случаев заражения. Госпитализированы 87 человек, в реанимации находятся 11 больных. Первые случаи инфекции выявлены во Львове 20 марта.

Сумская область - 56 инфицированных (3 летальных). За сутки информация о новых больных в регионе не сообщалась. Первый инфицированный появился в Сумах 25 марта.

Закарпатская область – 51 инфицированный (3 летальных). Власти сообщили о смерти женщины, которая стала первым случаем заражения в области 26 марта. По информации Минздрава, 8 человек заразились коронавирусом за сутки. Среди заболевших 4 медицинских сотрудника.

Днепропетровская область - 48 инфицированных. Власти региона подтвердили 6 новых заражений за сутки. 5 инфицированных зафиксированы в Первомайском и 1 в Каменском, из них двое с пневмонией. Первый случай COVID-19 выявлен в регионе 19 марта.

Запорожская область - 47 инфицированных. За последние сутки двое военнослужащих в Мелитополе заболели коронавирусом. Один из них был госпитализирован с пневмонией. В области первые 5 заболевших были зафиксированы 25 марта.

Одесская область - 43 инфицированных. В инфекционную больницу поступили 11 новых больных коронавирусом. В настоящее время госпитализированы 20 человек, в тяжелом состоянии – 3. Трое из заболевших медицинские работники. Первый случай COVID-19 был зафиксирован 24 марта.

Волынская область - 38 инфицированных (2 летальных). Новые диагнозы с COVID-19 подтвердились в отношении двоих пациентов в течение последних суток. В регионе зафиксирован один случай выздоровления. Первые случаи заражения были выявлены 25 марта.

Житомирская область - 31 инфицированный (3 летальных). В области зафиксирован еще один летальный случай болезни. Умерла от осложнений инфекции 81-летняя женщина из Бердичевского района. Количество заболевших за сутки увеличилось на 10 человек. В данный момент проверяются 21 подозрение на коронавирус. Первый случай инфекции в регионе зафиксирован 12 марта.

Полтавская область - 19 инфицированных. В регионе зафиксирован первый случай выздоровления. Излечилась от короновируса 28-летняя девушка из Горишних Плавней. За последние сутки в регионе обнаружены два новых случая COVID-19. Первые больные в Полтаве выявлены 27 марта.

Херсонская область – 18 инфицированных (1 летальный). В области подтверждены 3 новых заражения коронавирусом. Первый инфицированный был зарегистрирован в регионе 25 марта.

Хмельницкая область - 16 инфицированных. Новый больной с коронавирусом госпитализирован в инфекционную больницу Хмельницка. В облгосадминистрации уточнили, что в течение суток умерла медик с подозрением на коронавирус. Первый случай заражения зафиксирован в области 27 марта.

Донецкая область - 11 инфицированных (1 летальный). За последние сутки новых зараженных не обнаружено. Впервые случай заболевания COVID-19 подтвержден в регионе 18 марта. На оккупированной территории сообщается о 13 зараженных, один из которых ребенок.

Черниговская область - 9 инфицированных (1 летальный). Ситуация с заболеваемостью за сутки не изменилась. Первое заражение в регионе подтвердилось 26 марта.

Харьковская область - 5 инфицированных. Первые больные коронавирусной инфекцией появились 28 марта. За сутки новых заражений не выявлено. На данный момент проверяются 30 подозрений.

Луганская область - 3 инфицированных. Ситуация в области за сутки не изменилась. В регионе числятся 3 больных. Первые зараженные в области зафиксированы 25 марта. На оккупированной территории заболели 7 человек.

Николаевская область – инфицированных нет. Минздрав перепроверил тесты на коронавирус и подтвердил заявления властей о нулевом распространении пандемии в области. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, несмотря на эти выводы, больницы области все равно проверят на наличие средств индивидуальной защиты и аппаратов для реанимационных мер.