Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 9 апреля

Новые больные с коронавирусом появились почти во всех областях

Число инфицированных коронавирусом украинцев достигло 1668. За сутки заразились 206 человек, среди них 20 детей. Умерли от последствий инфекции 52 человека. На данный момент удалось вылечиться 35 пациентам.

Наибольшее количество заразившихся в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 9 апреля

Киев - 294 инфицированных (4 летальных). В столице первое заражение COVID-19 подтверждено 16 марта. За последние сутки заболели коронавирусом 15 человек. По информации мэра Виталия Кличко, диагноз с COVID-19 подтвердился у восьми женщин от 20 до 67 лет и шести мужчин от 43 до 61 года, а также у одного 16-летнего юноши. Среди новых инфицированных трое медиков. Восемь зараженных были госпитализированы. Общее количество инфицированных в столице достигло 294 человек.

Черновицкая область - 273 инфицированных (6 летальных). В области 3 марта было обнаружено первое заражение коронавирусом в Украине. За последние сутки в регионе от болезни умерла 66-летняя женщина, ранее находившаяся в тяжелом состоянии. Кроме того, в области выявлены 25 новых заболевших. По словам главы Черновицкой облгосадминистрации Сергея Осачука, в первую очередь идет речь о Черновцах и Хотыне, где зафиксированы по пять случаев инфицирования. Среди больных трое священников. Источником заражения стали похороны в одном из сел. Власти области подтвердили информацию о новых 5 выздоровевших, общее количество вылечившихся достигло 16. В настоящее время 20 заболевших находятся в реанимации.

Ивано-Франковская область - 198 инфицированных (9 летальных). Первый случай заболевания был обнаружен 19 марта. За последние сутки летальных случаев не произошло, проинформировали власти Ивано-Франковска. Тем не менее, тесты выявили инфекцию у 187 жителей, пятеро больных госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент успешно завершили лечение 45 пациентов.

Тернопольская область - 168 инфицированных (3 летальных). Первое заражение коронавирусом подтвердилось 20 марта. За последние сутки в регионе обнаружены новые больные. Общее количество инфицированных по данным Минздрава, составило 168 человек.

Киевская область - 121 инфицированный (5 летальных). Первые инфицированные зафиксированы в регионе 17 марта. По данным властей, за сутки количество заболевших увеличилось до 121 человека, четверо людей выздоровели и пять умерли.

Винницкая область - 89 инфицированных. На данный момент наибольшее число инфицированных находится в Виннице. О первом подтвержденном диагнозе COVID-19 сообщалось 25 марта. За последние сутки количество заболевших увеличилось до 89 человек.

Черкасская область - 80 инфицированных (1 летальный). Первый инфицированный коронавирусом на Черкащине был зафиксирован 22 марта. За последние сутки в области обнаружили 12 новых случаев заболевания.

Кировоградская область - 76 инфицированных (2 летальных). Первое заражение коронавирусом зафиксировано 29 марта. В области подтвердили вторую смерть от COVID-19. По данным облгосадминистрации, 77-летняя женщина скончалась сразу же после госпитализации, врачи успели сделать больной экспресс-тест. Кроме того, власти сообщили о 6 новых случаях заражения. На данный момент больны коронавирусом в регионе 76 человек, из них 27 медицинские работники.

Сумская область - 56 инфицированных (3 летальных). Информация о первом заражении в области появилась 25 марта. По последним данным мэра Конотопа, у одной из умерших женщин в селе Казацкое подтвердился диагноз COVID-19.

Ровенская область - 51 инфицированный (5 летальных). Первые 9 зараженных появились 27 марта в Сарненском районе. За последние стуки в больнице того же района были подтверждены 7 новых случаев инфицирования, из которых 5 медсестер и одна санитарка. Власти региона также сообщили о заболевших трех сотрудниках СБУ.

Запорожская область - 45 инфицированных. В регионе первые 5 инфицированных выявлены 25 марта. На сегодня в области выздоровели 7 человек, выявлен один случай нового заражения, проверяются 8 подозрений. По данным облгосадминистрации среди 45 инфицированных, в Запорожье болеют 13 человек, в Мелитополе - 21, в Бердянске - 1, в Запорожском районе – 2 и в Мелитопольском районе - 8.

Закарпатская область - 43 инфицированных (2 летальных). Первые инфицированные выявлены в регионе 26 марта. В течение последних 24 часов обнаружены еще 5 зараженных, из которых 4 медицинских работника. По данным властей, всего в регионе на данный момент насчитывается 43 больных.

Днепропетровская область - 41 инфицированный. Первые заболевшие COVID-19 появились 19 марта. В течение текущих суток власти сообщили о новой вспышке болезни. По данным областного совета, источником распространения в регионе стало собрание баптистов в Первомайске, когда в одном помещении встретились сотни людей из разных городов. За сутки выявлены 15 новых случаев болезни. Установлены 556 контактных лиц.

Волынская область - 36 инфицированных (2 летальных). Диагноз с COVID-19 впервые в регионе подтвердился 25 марта. За последние сутки стало известно о выздоровевшей 7-летней девочке из села Горькая Полонка. Это первый случай выздоровления от коронавируса в регионе.

Львовская область - 36 инфицированных. Первые заболевшие были выявлены в регионе 20 марта. По информации облгосадминистрации, за последние сутки от коронавируса умер 50-летний мужчина. Больного госпитализировали в тяжелом состоянии с желудочно-кишечным кровотечением и дыхательной недостаточностью. Врачи не смогли спасти пациента. Кроме того, в регионе сообщили об 11 новых зараженных.

Одесская область - 32 инфицированных. Впервые коронавирус в регионе был обнаружен 24 марта. За последние сутки в Одессе подтверждены два новых заражения.

Житомирская область - 21 инфицированный (2 летальных). В регионе впервые коронавирус был обнаружен 12 марта. За последние сутки власти зафиксировали 8 новых случаев заражения в городе Малин. Инфицирование произошло во время празднования приезда из-за границы одного из наших сограждан.

Полтавская область - 17 инфицированных. За сутки в области обнаружены еще два новых случая болезни. Первый диагноз с COVID-19 был зафиксирован 27 марта.

Хмельницкая область - 15 инфицированных. О первом заражении в регионе сообщалось 27 марта. За последние сутки были госпитализированы трое жителей с подозрением на коронавирус.

Херсонская область - 15 инфицированных (1 летальный). Первый случай коронавируса подтвержден 25 марта. За последние сутки количество инфицированных увеличилось на двух пациентов.

Донецкая область - 11 инфицированных (1 летальный). В регионе выявлен новый случай заражения. Общее количество больных составило 11 человек. Первый инфицированный был обнаружен 18 марта.

Черниговская область - 9 инфицированных (1 летальный). Первое подтверждение об инфицировании коронавирусом появилось 26 марта. За последние сутки количество больных увеличилось до 9. О новых двух зараженных из города Носовка и села Комаровка сообщил глава облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

Луганская область - 3 инфицированных. Количество заболевшим коронавирусом в области не изменилось. Первый диагноз с COVID-19 был подтвержден 25 марта. Власти региона передают об усилении карантина и ответственности за его нарушение.

Харьковская область - 5 инфицированных. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден 28 марта. По данным властей региона, за последние сутки стало известно о новых 5 диагнозах с COVID-19. Среди заболевших трое госпитализированы, двое находятся дома на самоизоляции. На данный момент проверяются 30 подозрений.

Николаевская область – инфицированных нет. За последние сутки власти не сообщали информацию о новых подозрениях на коронавирус. В настоящее время этот регион является единственным, где не выявлены заболевшие.