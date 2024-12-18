Винищувачі США перехопили біля Аляски російські літаки Ту-95

Російські військові літаки було помічено у вівторок, 17 грудня, в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони не входили в повітряний простір США чи Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряно-космічних сил Північної Америки.

Як зазначили у відомстві, російські літаки діяли в зоні ідентифікації ППО Аляски. Вони залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір.

"Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - сказано у повідомленні.

Водночас самі росіяни розповіли, що біля Аляски літали їх винищувачі Ту-95МС. Там заявили, що політ ракетоносіїв був плановий. Варто також зауважити, що Ту-95МС - це саме ті літаки, які РФ використовує для масштабних ракетних ударів по території України.

Детально про те, що відомо про ці стратегічні бомбардувальники - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали про те, що у липні американські та канадські винищувачі перехопили біля узбережжя Аляски кілька російських та китайських бомбардувальників.