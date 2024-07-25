Винищувачі США і Канади перехопили біля Аляски російські та китайські військові літаки
Американські та канадські винищувані перехопили біля узбережжя Аляски кілька російських та китайських бомбардувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD).
Як уточнили сьогодні в керівництві аерокосмічної оборони Північної Америки, інцидент стався вчора, 24 липня.
Зазначається, що NORAD "виявив, відстежив і перехопив" 2 російські військові літаки Ту-95, а також 2 китайські бомбардувальники H-6
Дані військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)".
"Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади", - йдеться в заяві відомства.
В NORAD додали, що дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.
"Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі Сполучених Штатів і Канади", - розповіли в північноамериканській аерокосмічній обороні.
Нагадаємо, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.
Довідка: NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.
Воно використовує багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів у безперебійній сумісності для виявлення та відстеження літаків.
Раніше повідомлялося, що рік тому, у серпні 2023-го, протиповітряна оборона США фіксувала підліт чотирьох російських військових літаків у районі Аляски. А перед тим у квітні американські винищувачі також перехопили 2 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 біля Аляски.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.