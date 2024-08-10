Берегова охорона США супроводжувала російський корабель біля узбережжя Аляски

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Судно виявив екіпаж катера американської берегової охорони "Алекс Хейлі" в понеділок, 5 серпня, приблизно за 30 миль (48 кілометрів) на південний схід від перевалу Амукта. Також корабель помітив екіпаж гелікоптера з авіабази берегової охорони Кодьяк.

Згідно з п'ятничною заявою берегової охорони, судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США", що простягається на відстані 200 морських миль (370 кілометрів) від берегової лінії США.

Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок з російським кораблем, але слідував за ним, доки той рухався на схід.

"Ми супроводжували корабель, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", - сказав командир есмінця "Алекс Хейлі" Стівен Болдовскі.