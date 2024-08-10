Берегова охорона США супроводжувала російський корабель біля узбережжя Аляски
Американський катер берегової охорони виявив російське судно у межах виключної економічної зони США біля Алеутських островів (Аляска).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Судно виявив екіпаж катера американської берегової охорони "Алекс Хейлі" в понеділок, 5 серпня, приблизно за 30 миль (48 кілометрів) на південний схід від перевалу Амукта. Також корабель помітив екіпаж гелікоптера з авіабази берегової охорони Кодьяк.
Згідно з п'ятничною заявою берегової охорони, судно "здійснювало транзит у міжнародних водах, але все ще перебувало у виключній економічній зоні США", що простягається на відстані 200 морських миль (370 кілометрів) від берегової лінії США.
Корабель берегової охорони не виходив на зв'язок з російським кораблем, але слідував за ним, доки той рухався на схід.
"Ми супроводжували корабель, щоб забезпечити відсутність порушень інтересів США в морському середовищі навколо Аляски", - сказав командир есмінця "Алекс Хейлі" Стівен Болдовскі.
Російські кораблі на Кубі
12 червня до порту Гавани (Куба) прибули кілька військових кораблів та російський підводний човен, що здатен переносити ядерну зброю. Також майже одночасно до порту кубинської столиці прибув патрульний корабель Військово-морських сил Канади.
США відразу ж направили підводний човен до кубинської затоки Гуантанамо.
Наприкінці липня російські військові кораблі вдруге прибули до Гавани за останні півтора місяці.
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