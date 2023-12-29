До 8 ракет та пуск за тисячу кілометрів. Головне про літаки Ту-95, які атакують Україну

Українські міста вранці 29 грудня 2023 року знову опинилися під масованим ударом. Росіяни атакували, зокрема, крилатими ракетами, запущеними зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС.

Докладніше про ці літаки у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація Telegram-каналу Повітряних сил України, заяви спікера Юрія Ігната, дані з wikipedia, а також публікації профільного ресурсу Defense Express.

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Близько 03:30 Повітряні сили України зафіксували виліт 9 літаків Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ. За три години вони випустили крилаті ракети.

Станом на ранок повідомлялося про серію вибухів у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та інших містах. Є інформація про загиблих та поранених. Вочевидь, частина прильотів пов'язана з крилатими ракетами з Ту-95МС.

Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, сьогодні було задіяно близько 18 стратегічних бомбардувальників.

"За попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555. Власне, ми бачимо, що справді ворог завдав потужного удару. Є збиття. На жаль, є і постраждалі", - додав він.

Загалом атака 29 грудня супроводжувалася ударами "шахедів", крилатих ракет Х-22 або Х-32, балістики у вигляді "Кинджалів" та С-300. За словами Ігната, "летіло практично все, окрім "Калібрів" (ракети морського базування), а мішенню була вся Україна.

"Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. Карта фактично вся була в повітряних цілях ворога - у всіх областях, у всіх напрямках", - додав він.

Що відомо про літаки Ту-95МС

Літаки проекту Ту-95 - це радянські та російські стратегічні бомбардувальники. Вважаються найшвидшими літаками з турбогвинтовими двигунами. Більше того, Ту-95 та його модифікації є єдиними у світі серійними ракетоносіями-бомбардувальниками з такими двигунами.

Перша версія була розроблена ще в 1950-х роках за Йосипа Сталіна. Вона мала стати відповіддю американському Convair B-36 Peacemaker, який уже тоді був здатний дістати до кордонів СРСР.

Основне завдання Ту-95 - ураження стратегічних об'єктів у глибокому тилу. Між базовим і варіантом Ту-95МС лежить 30 років виробництва та різноманітних удосконалень. Серійних Ту-95МС було збудовано 34 одиниці (за іншими джерелами 56). Росія настільки цінувала ці літаки, що після розпаду СРСР перегнала понад 10 літаків цього типу з Казахстану, ще декілька прийняла в обмін на газ в угодиах з Україною.

Зазначимо, станом на 1993 рік в Україні залишалося 23 одиниці Ту-95МС. Вони стояли на озброєнні важкого бомбардувального авіаполку, що базувався в Узині. У 1998 році авіабаза припинила існування після того, як уряд вирішив позбутися літаків.

У 1999-2000 роках три борти увійшли до угоди про сплату боргу за поставлений російський газ. Три літаки, один із яких зараз виконує роль музейного експонату у Полтавському музеї дальньої авіації, залишилися в Україні, решта - утилізована. У 2013 році останні два були продані на металобрухт.

Особливості та основні характеристики

Ту-95МС призначений для ударів по стратегічних об'єктах у тилу в будь-яких погодних умовах та будь-який час доби.

Літаки Ту-95 обслуговує екіпаж із семи осіб. Маса спорядженого борту становить 190 тонн, максимальна швидкість - 830 км/год, бойовий радіус дії - 6500 км, дальність польоту - 13 000 км.

Характеристики Ту-95МС:

довжина - 49,09 м

розмах крил - 50,04м

максимальна злітна маса - 185 тонн

практична стеля - 10 500 м

бойове навантаження - до 6 крилатих ракет Х-55/555 (до 8 ракет Х-101)

За даними The Military Balance, на кінець 2021 року Російська Федерація мала 60 літаків Ту-95МС. Але ймовірно, реальна кількість боєздатних ракетоносіїв цього значно менша.

У тому числі тому, що в ході вторгнення в Україну росіяни одночасно піднімали у повітря лише до 20 Ту-95МС, а для спільних польотів з китайською авіацією у 2022 році - до 10. Аналітики Defense Express вважають, що реальна кількість боєздатних Ту-95МС становить 50 % від кількості "на папері".

Які ракети запускають ці літаки

Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС здатний нести до шести ракет типу Х-555 або до восьми типу Х-101.

Х-555 - це крилата ракета повітряного базування, одна з модифікацій радянської ракети Х-55, яку розробляли для ударів по наземних цілях. Розробка Х-555 тривала до середини 2000-х років, прийнята на озброєння 2010-го.

Її особливості: маса бойової частини від 200 до 400 кг, дальність польоту - до 2500 км. Має сучасну систему супутникової навігації. Розвиває швидкість до 830 км/год, летить на висоті від 40 до 110 метрів. Вартість одиниці, за різними даними, близько 1 млн доларів.

На відміну від неї Х-101 більша та важча. Це стратегічна крилата ракета з дальністю близько 5000 км. Маса бойової частини складає до 960 кг. Має комбіновану систему наведення - інерційну з оптико-електронною корекцією та самонаведення на кінцевій ділянці польоту.

Одна з головних особливостей у тому, що Х-101 має непрогнозовану траєкторію і, на відміну від попередніх поколінь, здатна змінити ціль після запуску. Під час її розробки використовувалися технології маскування від засобів радіолокації, тому її складніше збити.

Ракета розвиває швидкість до 720 км/год. Вважається однією з найбільш високотехнологічних на озброєнні Російської Федерації. Вартість оцінюється у 13 млн доларів.

Чому Ту-95МС використовують для ударів по Україні.

Для ударів по Україні росіяни вважають за краще використовувати Ту-95МС замість потужніших Ту-160. Для порівняння: Ту-160 здатний нести до 12 крилатих ракет типів Х-555 або Х-101, а Ту-95МС - до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски або до 8 ракет Х-101 на зовнішніх. Ймовірно, останній показав себе більш надійним і простим в обслуговуванні, вважають у Defense Express.

Ту-95МС застосовували з першого дня повномасштабного вторгнення. Зокрема, для ударів по західних регіонах України. Найбільш активно - восени та взимку 2023 року, а також цього літа.

До сьогоднішнього дня попередню атаку було зафіксовано 8 грудня. Сім літаків запустили 19 ракет типу Х-101/Х-555 по Києву та Дніпропетровській області з району Енгельса (Саратовська область, Російська Федерація). Тоді Сили оборони знищили 14 ракет.

До цього росіяни брали паузу з другої половини вересня. Як пояснював речник Повітряних сил Юрій Ігнат, щоб накопичити запас ракет. Коментуючи удари 8 грудня, він припустив, що як тільки арсенали поповняться, противник знову повторить запуск крилатих ракет Х-101/Х-555.

Ту-95МС є вкрай важливими для російської стратегічної авіації, про що свідчить їхня швидка передислокація з аеродрому "Енгельс" після того, як кілька літаків пошкодили українські далекобійні безпілотники. Зокрема, їх перекидали на аеродром "Оленья" у Мурманській області.

Ймовірно, вони розміщуються і на інших аеродромах у глибині Росії. Зазвичай, вони запускають ракети з районів Каспійського моря або Кольського півострова.

Зазначимо, українські засоби протиповітряної оборони не можуть дістати до Ту-95МС на відстані кілька тисяч кілометрів від кордону. Повітряні сили мають змогу лише відстежувати злети та пуски, тому заздалегідь попереджають українців про загрозу ракетних ударів та рекомендують спуститись у укриття.