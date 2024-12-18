Истребители США перехватили возле Аляски российские самолеты Ту-95

Российские военные самолеты были замечены во вторник, 17 декабря, в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они не входили в воздушное пространство США или Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушно-космических сил Северной Америки.

Как отметили в ведомстве, российские самолеты действовали в зоне идентификации ПВО Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - сказано в сообщении.

В то же время сами россияне рассказали, что возле Аляски летали их истребители Ту-95МС. Там заявили, что полет ракетоносителей был плановый. Стоит также заметить, что Ту-95МС - это именно те самолеты, которые РФ использует для масштабных ракетных ударов по территории Украины

Подробно о том, что известно об этих стратегических бомбардировщиках - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали о том, что в июле американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.