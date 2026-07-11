Истребители раздора: Хегсет отменил встречу с Нетаньяху из-за F-35 для Турции

Министр войны США Пит Хегсет отменил встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры сорвались на фоне планов Вашингтона реализовать современные истребители F-35 Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава Пентагона планировал провести переговоры на этой неделе, однако встреча не состоялась. Источник издания в израильских кругах сообщил об этом на условиях анонимности.

Хегсет также должен был встретиться с министром обороны Израиля Израилем Кацом. В центре внимания сторон был Иран, но сейчас график поездки изменен. Посольство США в Израиле официально не комментирует ситуацию.

Почему Иерусалим против продажи F-35 Анкаре

Израильские чиновники категорически против вооружения Турции такими современными самолетами. Нетаньяху уже высказал свою позицию Дональду Трампу. Он считает, что такой шаг изменит расклад сил в регионе, ведь Турция поддерживает палестинцев.

В интервью CNN израильский премьер так и заявил:

"Передача F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, поскольку у Турции есть агрессивные стремления".

Израиль опасается турецких амбиций, ведь Анкара давно критикует действия ЦАХАЛа в Газе, Ливане и Сирии. Также Турция обвиняет Израиль в попытках сорвать договоренности с Ираном.