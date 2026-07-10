ЗМІ з'ясували, на який крок пішов Ердоган задля зняття санкцій США з Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hürriyet .

За інформацією журналістів, угоду вже повністю узгодили, а останні перешкоди усунули напередодні вночі. Очікується, що офіційно про продаж можуть оголосити вже найближчим часом.

Серед найбільш імовірних покупців російських систем називають Об'єднані Арабські Емірати або Катар.

Продаж С-400 є умовою для скасування американських санкцій. Для цього президент США Дональд Трамп має надіслати Конгресу спеціальний лист.

Вашингтон висунув Анкарі три вимоги:

не використовувати С-400;

відмовитися від володіння цими російськими ЗРК;

гарантувати, що подібна військово-технічна співпраця з Росією не буде розвиватися.

Що від цього отримає Туреччина

Окрім фінансової вигоди за самі комплекси, Анкара розраховує на відновлення повноцінної оборонної співпраці зі США.

За даними видання, Туреччина здобуде від цієї угоди потрійну вигоду. Окрім скасування санкцій, країна отримає двигуни для своїх винищувачів п'ятого покоління KAAN, а також відкриття можливості постачання літаків F-35

Сполучені Штати запровадили обмеження проти Туреччини після того, як у 2019 році Анкара придбала у Росії системи протиповітряної оборони С-400. Через цю закупівлю Вашингтон виключив країну з міжнародної програми розробки та постачання винищувачів F-35.