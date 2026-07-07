Трамп анонсував скасування санкцій США проти Туреччини
США планують скасувати санкції проти Туреччини. Їх запровадили після придбання російських систем ППО С-400.
Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Президент США наголосив, що "є чимало людей", проти яких Вашингтон може ввести санкції. Водночас він заявив, що "настав час" зняти санкції з Туреччини.
"Настав час це зробити. Гаразд? Ми не хочемо вводити санкції проти друзів. Все дуже просто", - сказав Трамп.
Сполучені Штати ввели санкції проти Туреччини у 2020 році після того, як Анкара придбала російські системи протиповітряної оброни С-400.
Крім того, США виключили Туреччину з програми винищувачів F-35, заявляючи, що для американських літаків створює ризики використання систем країни-агресорки.
Нагадаємо, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, яке адмініструє санкції, запустило спеціальний онлайн-портал. Через нього можна подавати звернення щодо виключення із санкційних списків або перегляду запроваджених обмежень.
Зазначимо, наприкінці червня уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що нафтові санкції США проти Росії знову набули чинності.
Крім того, Європа готує нові санкції проти виробників компонентів для російських "Шахедів". Під обмеження може потрапити одна із ключових навігаційних систем дронів.