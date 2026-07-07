Трамп анонсував скасування санкцій США проти Туреччини

США планують скасувати санкції проти Туреччини. Їх запровадили після придбання російських систем ППО С-400.

Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

Президент США наголосив, що "є чимало людей", проти яких Вашингтон може ввести санкції. Водночас він заявив, що "настав час" зняти санкції з Туреччини.

"Настав час це зробити. Гаразд? Ми не хочемо вводити санкції проти друзів. Все дуже просто", - сказав Трамп.

Сполучені Штати ввели санкції проти Туреччини у 2020 році після того, як Анкара придбала російські системи протиповітряної оброни С-400.

Крім того, США виключили Туреччину з програми винищувачів F-35, заявляючи, що для американських літаків створює ризики використання систем країни-агресорки.

Нагадаємо, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, яке адмініструє санкції, запустило спеціальний онлайн-портал. Через нього можна подавати звернення щодо виключення із санкційних списків або перегляду запроваджених обмежень.