UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

12:17 08.06.2026 Пн
2 хв
Повітряну загрозу оголосили одразу в кількох регіонах країни
aimg Ірина Глухова
Фото: винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією (Getty Images)

Сьогодні вранці, 8 червня, французькі винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який порушив повітряний простір Латвії. Це перший подібний випадок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Що сталося

Національні збройні сили Латвії повідомили, що безпілотник потрапив на територію країни через російські операції радіоелектронної боротьби - тобто РФ глушила сигнали, через що дрон збився з курсу і перетнув кордон.

Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії його збили.

Як розгорталися події

Вранці у понеділок латвійські військові оголосили повітряну загрозу одразу в кількох регіонах. Мешканці отримали попередження на мобільні телефони.
Тривогу оголошували у чотирьох муніципалітетах:

  • Резекне;
  • Лудза;
  • Балвай;
  • Алуксне.

Близько 9:40 у Резекненському та Лудзенському районах підняли помаранчевий рівень тривоги - один із двох рівнів сповіщення, які використовують латвійські військові.

Читайте також: Латвія третій день оголошує повітряну тривогу, на кордон стягують ППО

Після знищення дрона загрозу в усіх чотирьох муніципалітетах скасували.

Оновлено о 12:55

Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, Латвія знову оголосила надзвичайний стан у повітрі.

За даними ЗМІ, у понеділок близько 11:35 ранку за місцевим часом у країні оголосили повітряну загрозу.

Дрони у Латвії

Нагадаємо, останніми тижнями Латвія неодноразово фіксувала появу безпілотників у своєму повітряному просторі.

Так, 7 травня два українські дрони, які залетіли до Латвії з боку Росії, влучили в нафтосховища в Резекне. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що безпілотники відхилилися від маршруту через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Після цього інциденту у відставку подав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, а згодом свої повноваження склав і уряд країни.

Вже з 19 травня Латвія три дні поспіль оголошувала повітряну тривогу через загрозу безпілотників. А 23 травня в озеро Дрідзіс на сході країни впав дрон, який вибухнув після контакту з водою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОРосійська ФедераціяЛатвіяВійна Росії проти УкраїниДрони