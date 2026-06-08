Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

Що сталося

Національні збройні сили Латвії повідомили, що безпілотник потрапив на територію країни через російські операції радіоелектронної боротьби - тобто РФ глушила сигнали, через що дрон збився з курсу і перетнув кордон.

Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії його збили.

Як розгорталися події

Вранці у понеділок латвійські військові оголосили повітряну загрозу одразу в кількох регіонах. Мешканці отримали попередження на мобільні телефони.

Тривогу оголошували у чотирьох муніципалітетах:

Резекне;

Лудза;

Балвай;

Алуксне.

Близько 9:40 у Резекненському та Лудзенському районах підняли помаранчевий рівень тривоги - один із двох рівнів сповіщення, які використовують латвійські військові.

Після знищення дрона загрозу в усіх чотирьох муніципалітетах скасували.

Оновлено о 12:55

Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, Латвія знову оголосила надзвичайний стан у повітрі.

За даними ЗМІ, у понеділок близько 11:35 ранку за місцевим часом у країні оголосили повітряну загрозу.