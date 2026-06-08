Винищувачі НАТО вперше збили дрон над Латвією

Сьогодні вранці, 8 червня, французькі винищувачі НАТО збили невідомий дрон, який порушив повітряний простір Латвії. Це перший подібний випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Національні збройні сили Латвії повідомили, що безпілотник потрапив на територію країни через російські операції радіоелектронної боротьби - тобто РФ глушила сигнали, через що дрон збився з курсу і перетнув кордон.
Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії його збили.
Вранці у понеділок латвійські військові оголосили повітряну загрозу одразу в кількох регіонах. Мешканці отримали попередження на мобільні телефони.
Тривогу оголошували у чотирьох муніципалітетах:
Близько 9:40 у Резекненському та Лудзенському районах підняли помаранчевий рівень тривоги - один із двох рівнів сповіщення, які використовують латвійські військові.
Після знищення дрона загрозу в усіх чотирьох муніципалітетах скасували.
Оновлено о 12:55
Після того як винищувачі НАТО збили безпілотник, Латвія знову оголосила надзвичайний стан у повітрі.
За даними ЗМІ, у понеділок близько 11:35 ранку за місцевим часом у країні оголосили повітряну загрозу.
Нагадаємо, останніми тижнями Латвія неодноразово фіксувала появу безпілотників у своєму повітряному просторі.
Так, 7 травня два українські дрони, які залетіли до Латвії з боку Росії, влучили в нафтосховища в Резекне. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що безпілотники відхилилися від маршруту через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.
Після цього інциденту у відставку подав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, а згодом свої повноваження склав і уряд країни.
Вже з 19 травня Латвія три дні поспіль оголошувала повітряну тривогу через загрозу безпілотників. А 23 травня в озеро Дрідзіс на сході країни впав дрон, який вибухнув після контакту з водою.