Латвія третій день оголошує повітряну тривогу, на кордон стягують ППО

12:42 21.05.2026 Чт
2 хв
У країні попередили про нову повітряну небезпеку
aimg Ірина Глухова
Латвія третій день оголошує повітряну тривогу, на кордон стягують ППО Фото: Латвія третій день оголошує повітряну тривогу (Getty Images)
Латвія вже третій день поспіль оголошує повітряну тривогу через загрозу безпілотників та посилює протиповітряну оборону на східному кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з з посиланням на публікацію Збройних сил Латвії.

У Національних збройних силах підтвердили, що щонайменше один безпілотник перебуває у повітряному просторі країни. Через це були підняті винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Загрозу оголосили у Лудзенському, Резекненському, Краславському та Аугшдаугавському районах.

У військовому відомстві наголосили, що разом із союзниками по НАТО постійно моніторять повітряний простір і готові негайно реагувати на будь-які загрози.

"Ми посилили спроможності ППО вздовж східного кордону, залучивши додаткові підрозділи", - йдеться у повідомленні.

Латвійські військові також попередили, що поки триває війна Росії проти України, подібні інциденти із зальотом або наближенням іноземних дронів до повітряного простору країни можуть повторюватися.

Мешканців закликали не виходити на вулицю, якнайшвидше знайти безпечне місце у будівлі та дотримуватися правила двох стін.

За даними видання Delfi, попередження про загрозу повітряному простору в Латгалії оголошують уже третій день поспіль.

Дрони у Латвії

Нагадаємо, 7 травня вранці два українських безпілотники врізалися в нафтоховище в латвійському Резекне - вони прилетіли з боку Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив: дрони втратили керування через російські засоби радіоелектронної боротьби, "які навмисно відмовляються від українських дронів від їхніх цілей у Росії".

Заліт дронів призвів до відставки міністра оборони, а потім і всього уряду.

Вранці 17 травня латвійська влада знову попереджала про можливу загрозу у повітряному просторі країни, зокрема в прикордонних районах із Росією, через появу невідомого безпілотника.

19 травня російські ЗМІ поширили інформацію, посилаючись на Службу зовнішньої розвідки РФ, про нібито підготовку удару українських БпЛА з території Латвії. У Ризі та Києві ці заяви категорично спростували.

У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників
Мігранти чи повернення своїх: як Україна планує закрити дефіцит у 4,5 мільйона працівників