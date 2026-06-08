Истребители НАТО впервые сбили дрон над Латвией

Сегодня утром, 8 июня, французские истребители НАТО сбили неизвестный дрон, который нарушил воздушное пространство Латвии. Это первый подобный случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что беспилотник попал на территорию страны из-за российских операций радиоэлектронной борьбы - то есть РФ глушила сигналы, из-за чего дрон сбился с курса и пересек границу.
Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии его сбили.
Утром в понедельник латвийские военные объявили воздушную угрозу сразу в нескольких регионах. Жители получили предупреждение на мобильные телефоны.
Тревогу объявляли в четырех муниципалитетах:
Около 9:40 в Резекненском и Лудзенском районах подняли оранжевый уровень тревоги - один из двух уровней оповещения, которые используют латвийские военные.
После уничтожения дрона угрозу во всех четырех муниципалитетах отменили.
Обновлено в 12:55
После того как истребители НАТО сбили беспилотник, Латвия снова объявила чрезвычайное положение в воздухе.
По данным СМИ, в понедельник около 11:35 утра по местному времени в стране объявили воздушную угрозу.
Напомним, в последние недели Латвия неоднократно фиксировала появление беспилотников в своем воздушном пространстве.
Так, 7 мая два украинских дрона, которые залетели в Латвию со стороны России, попали в нефтехранилища в Резекне. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что беспилотники отклонились от маршрута из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.
После этого инцидента в отставку подал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, а впоследствии свои полномочия сложило и правительство страны.
Уже с 19 мая Латвия три дня подряд объявляла воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. А 23 мая в озеро Дридзис на востоке страны упал дрон, который взорвался после контакта с водой.