Глава Міноборони Латвії подав у відставку через дрони, які порушили повітряний простір

20:55 10.05.2026 Нд
2 хв
Хто вимагав відставки міністра?
aimg Едуард Ткач
Глава Міноборони Латвії подав у відставку через дрони, які порушили повітряний простір
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після того, як у четвер, 8 травня, два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили нафтосховища.

Інформація про відставку з'явилася після того, як раніше сьогодні цього зажадала прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті недостатньо швидко.

"Інцидент із дронами, що стався цього тижня, ясно продемонстрував, що політичне керівництво оборонного сектора не виконало своєї обіцянки забезпечити безпечний повітряний простір над нашою країною. Громадськість довірила цьому сектору найбільше фінансування в історії - майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, що вимагає чітких результатів", - написала вона в Х.

Також Евіка Сіліна повідомила, що новим міністром оборони було призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.

Що кажуть в Україні

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що безпілотники були українськими. Він уточнив, що дрони залетіли в Латвію внаслідок роботи "російської радіоелектронної боротьби", яка навмисно відволікає українські безпілотники від цілей у Росії.

Для того, щоб розв'язати проблему, Сибіга від імені України висловив готовність співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндії для запобігання подібних інцидентів.

Зокрема, Україна розглядає можливість відправки своїх експертів для посилення повітряної безпеки над країнами Балтії.

