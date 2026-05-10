Глава Міноборони Латвії подав у відставку через дрони, які порушили повітряний простір

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс подав у відставку після того, як у четвер, 8 травня, два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили нафтосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інформація про відставку з'явилася після того, як раніше сьогодні цього зажадала прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліна, заявивши, що системи протидії дронам були розгорнуті недостатньо швидко.

"Інцидент із дронами, що стався цього тижня, ясно продемонстрував, що політичне керівництво оборонного сектора не виконало своєї обіцянки забезпечити безпечний повітряний простір над нашою країною. Громадськість довірила цьому сектору найбільше фінансування в історії - майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, що вимагає чітких результатів", - написала вона в Х.

Також Евіка Сіліна повідомила, що новим міністром оборони було призначено полковника латвійської армії Райвіса Мелніса.