"Він втрачає розум": Сенат США розлютився на Трампа через війну в Ірані

Різка критика війни

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, сенатор заявив, що нинішні дії американської влади демонструють відсутність чіткої стратегії.

Він підкреслив, що Вашингтон постійно змінює цілі та завдання, що робить військову кампанію хаотичною і непослідовною.

"Це найбільш некомпетентна, найбільш непослідовна війна, яку Америка вела за останні 100 років, і це багато про що говорить. У цієї адміністрації немає уявлення, що вона робить. Немає жодного життєздатного плану війни. Вони щодня змінюють свої цілі та завдання", - підкреслив сенатор.

Звинувачення на адресу президента США

Під час виступу Мерфі також виступив із жорсткою критикою на адресу глави Білого дому. Він заявив, що нинішня ситуація є наслідком рішень, ухвалюваних на вищому рівні американської влади.

"Я дуже співчуваю нашим солдатам і військовим керівникам, які отримують вказівки від старого, який втрачає розум", - заявив Мерфі.

Можливі наслідки для США

За словами сенатора, подальший розвиток конфлікту може мати серйозні наслідки для самих Сполучених Штатів. Він вказав на зростання економічних ризиків і загроз безпеці.

"Ціни зростають, [Ормузька] протока закрита. Іран все ще зберігає здатність завдавати ударів по наших регіональних союзниках... Ядерна програма все ще існує. Це суцільна катастрофа, і в цьому винна одна людина, Дональд Трамп, який щодня змінює свою думку про те, якою має бути ця війна", - додав Мерфі.