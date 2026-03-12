Найбільший козир: Іран має зброю, здатну влаштувати хаос в Ормузькій протоці

Іран ще не використав головний козир, який у нього є. Мається на увазі тотальне мінування Ормузької протоки - воно здатне спричинити хаос у світовій економіці та зупинити експорт нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Експерти вважають морські міни найбільш небезпечним інструментом Тегерана. За даними видання, Іран уже почав мінувати Ормузьку протоку - стратегічний водний коридор, через який проходить основна частина близькосхідної нафти та скрапленого газу.

Наразі зафіксовано лише близько десятка мін, проте потенціал цієї зброї величезний. Це ідеальний інструмент асиметричної війни: навіть коли звичайні військові можливості знищені, міни дозволяють тримати супротивника в напрузі.

Головна проблема полягає у простоті використання цієї зброї. Для мінування Ірану не потрібні великі кораблі - завдання можуть виконувати водолази зі звичайних рибальських суден. В арсеналі Тегерана є як дрейфуючі міни, так і ті, що кріпляться до дна на певній глибині, залишаючись непомітними для танкерів.

Хоча методи розмінування існують, судноплавство в протоці стане надто ризикованим без військового супроводу. Проте навіть конвої не дають 100% гарантії безпеки.

Історія вже знає подібні інциденти в цьому регіоні: у 1980-х роках, під час Ірано-Іракської війни, флот США намагався конвоювати судна в Ормузькій протоці. Тоді американський фрегат підірвався на іранській міні, що призвело до масштабної військової кризи.