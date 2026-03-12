Найбільший козир: Іран має зброю, здатну влаштувати хаос в Ормузькій протоці
Іран ще не використав головний козир, який у нього є. Мається на увазі тотальне мінування Ормузької протоки - воно здатне спричинити хаос у світовій економіці та зупинити експорт нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Експерти вважають морські міни найбільш небезпечним інструментом Тегерана. За даними видання, Іран уже почав мінувати Ормузьку протоку - стратегічний водний коридор, через який проходить основна частина близькосхідної нафти та скрапленого газу.
Наразі зафіксовано лише близько десятка мін, проте потенціал цієї зброї величезний. Це ідеальний інструмент асиметричної війни: навіть коли звичайні військові можливості знищені, міни дозволяють тримати супротивника в напрузі.
Головна проблема полягає у простоті використання цієї зброї. Для мінування Ірану не потрібні великі кораблі - завдання можуть виконувати водолази зі звичайних рибальських суден. В арсеналі Тегерана є як дрейфуючі міни, так і ті, що кріпляться до дна на певній глибині, залишаючись непомітними для танкерів.
Хоча методи розмінування існують, судноплавство в протоці стане надто ризикованим без військового супроводу. Проте навіть конвої не дають 100% гарантії безпеки.
Історія вже знає подібні інциденти в цьому регіоні: у 1980-х роках, під час Ірано-Іракської війни, флот США намагався конвоювати судна в Ормузькій протоці. Тоді американський фрегат підірвався на іранській міні, що призвело до масштабної військової кризи.
Блокада Ормузької протоки
Зазначимо, після того, як у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Іран замінував Ормузьку протоку, це спровокувало різку реакцію Вашингтона. Президент США Дональд Трамп виступив із заявою про серйозні наслідки для Тегерана, якщо це правда.
Тим іранська блокада Ормузької протоки вже обвалила морський трафік на 70% і спричинила дефіцит сірки - сировини для добрив, мікрочипів і металургії. Тобто страждають постачання не тільки нафти.
Детальніше про Ормузьку протоку та її важливість для світової економіки - у матеріалі РБК-Україна.