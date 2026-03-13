"Он теряет рассудок": Сенат США обозлился на Трампа из-за войны в Иране

Резкая критика войны

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, сенатор заявил, что нынешние действия американских властей демонстрируют отсутствие четкой стратегии.

Он подчеркнул, что Вашингтон постоянно меняет цели и задачи, что делает военную кампанию хаотичной и непоследовательной.

"Это самая некомпетентная, самая непоследовательная война, которую Америка вела за последние 100 лет, и это о многом говорит. У этой администрации нет представления, что она делает. Нет никакого жизнеспособного плана войны. Они каждый день меняют свои цели и задачи", — подчеркнул сенатор.

Обвинения в адрес президента США

В ходе выступления Мерфи также выступил с жесткой критикой в адрес главы Белого дома. Он заявил, что нынешняя ситуация является следствием решений, принимаемых на высшем уровне американской власти.

"Я очень сочувствую нашим солдатам и военным руководителям, которые получают указания от теряющего рассудок старика", — заявил Мерфи.

Возможные последствия для США

По словам сенатора, дальнейшее развитие конфликта может иметь серьезные последствия для самих Соединенных Штатов. Он указал на рост экономических рисков и угроз безопасности.

"Цены растут, [Ормузский] пролив закрыт. Иран все еще сохраняет способность наносить удары по нашим региональным союзникам… Ядерная программа все еще существует. Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который ежедневно меняет свое мнение о том, какова должна быть эта война", — добавил Мерфи.