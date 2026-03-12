Європа залишилась без деяких систем ППО США через війну в Ірані

США перемістили частину засобів протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід. Такий крок зумовлений загостренням воєнного конфлікту проти Ірану.

Про це заявив командувач Європейського командування США (EUCOM) генерал Алекс Грінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Передислокація систем ППО

Під час слухань у Комітеті Сенату зі збройних сил генерал Грінкевич підтвердив, що частину оборонних ресурсів було перенаправлено для захисту союзників по НАТО у Східному Середземномор'ї.

На запитання сенатора Ангуса Кінга про те, чи справді засоби ППО були переміщені на Близький Схід внаслідок конфлікту, генерал відповів ствердно.

"Так, сер, звичайно", - підкреслив Грінкевич.

Він також додав, що використано деякі з можливостей протиповітряної оборони EUCOM для захисту союзників по НАТО, аби забезпечити стабільність у регіоні в умовах активних бойових дій.