"Він мене ненавидить": Фіцо видумав дивну причину не їхати до України
Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той його, мовляв, "ненавидить".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на словацьке видання Aktuality.
"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", - заявив прем'єр Словаччини.
Фіцо додав, що вважає за краще зустрічатися з зі своїм українським колегою, прем'єром Денисом Шмигалем. Щодо ж зацікавленості України у візиті словацького президента Петера Пеллегріні Фіцо додав, що це фактично буде символічний візит – у Словаччині президент не має можливості укладати будь-які домовленості.
При цьому словацький прем'єр несподівано підтримав вступ України до Європейського союзу. На його думку, це вихід для України з поточної "важкої ситуації".
"Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків", - додав він.
Пеллегріні у Києві
Президент Словаччини Петер Пеллегріні 15 червня анонсував про візит до Києва. Він заявив, що вже повідомив Зеленського про початок підготовки до візиту.
Словацький президент мав прибути до України з візитом у січні, але скасував його, коли стало відомо, що Україна припинила транзит російського газу з 1 січня 2025 року.
Блокування вступу України до ЄС
Нагадаємо, що 25 червня більшість країн-членів Євросоюзу - 26 з 27 - висловили готовність продовжувати надавати Україні фінансову допомогу та робити це у довгостроковій перспективі. Проти була тільки проросійська Угорщина, яка фактично заблокувала переговори про вступ України до ЄС. Це викликало велику радість в Орбана.
Проросійська Словаччина, своєю чергою, заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії. Проте Братислава, на відміну від Будапешта, підтримує членство України в ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.