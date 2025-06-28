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"Он меня ненавидит": Фицо выдумал странную причину не ехать в Украину

Словакия, Суббота 28 июня 2025 18:08
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"Он меня ненавидит": Фицо выдумал странную причину не ехать в Украину Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Geety Images)
Автор: Антон Корж

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо нашел оправдание, почему он отказывается посещать Украину. Он обвинил в этом президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот его, мол, "ненавидит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Aktuality.

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", - заявил премьер Словакии.

Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем. Относительно же заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит - в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.

При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, это выход для Украины из текущей "тяжелой ситуации".

"Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - добавил он.

Пеллегрини в Киеве

Президент Словакии Петер Пеллегрини 15 июня анонсировал о визите в Киев. Он заявил, что уже сообщил Зеленскому о начале подготовки к визиту.

Словацкий президент должен был прибыть в Украину с визитом в январе, но отменил его, когда стало известно, что Украина прекратила транзит российского газа с 1 января 2025 года.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, что 25 июня большинство стран-членов Евросоюза - 26 из 27 - выразили готовность продолжать оказывать Украине финансовую помощь и делать это в долгосрочной перспективе. Против была только пророссийская Венгрия, которая фактически заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это вызвало большую радость у Орбана.

Пророссийская Словакия, в свою очередь, заблокировала 18-й пакет санкций против России. Однако Братислава, в отличие от Будапешта, поддерживает членство Украины в ЕС.

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Роберт Фицо
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