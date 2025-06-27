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Словаччина все ще блокує 18-й пакет санкцій проти РФ: коли його можуть схвалити

П'ятниця 27 червня 2025 19:42
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Словаччина все ще блокує 18-й пакет санкцій проти РФ: коли його можуть схвалити Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина не знімає вето з 18-го пакета санкцій проти Росії. Імовірно, його не ухвалять цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соцмережі X.

"Очікується, що 18-й пакет санкцій щодо Росії буде схвалено не раніше наступного тижня. Словаччина, як і раніше, накладає вето", - зазначив Йозвяк.

Чому Словаччина блокує санкції

Нагадаємо, 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт і Братислава заблокували ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Він поскаржився, що ЄС хоче заборонити державам-членам купувати російську нафту і газ.

При цьому міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар запевнив, що Словаччина перестане накладати вето на санкції, коли ЄС надасть гарантії пом'якшення наслідків відмови від російських джерел енергії.

До слова, 25 червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обіцяв, що нові санкції проти Росії затвердять під час саміту ЄС 26 червня. Але цього так і не сталося.

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