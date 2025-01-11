Президент Словаччини вирішив, як помститься Україні за зупинку транзиту газу

З 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу. У відповідь президент Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва.

"За цих обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти і газу не піде в Словаччину, то мені дійсно не обов'язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не сердиться", - сказав він.

Пеллегріні додав, що українські уряд і президент України Володимир Зеленський відмовилися від транзиту газу, тим самим принципово загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. Також він торкнувся питання нафти.

"У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має намір заборонити навіть транспортування нафти в Словаччину, незважаючи на чинні контракти, за таких умов моя поїздка в Україну наразі виключена", - резюмував словацький глава держави.