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Друга спроба: президент Словаччини анонсував поїздку до Києва після зимової відмови

Словаччина, Неділя 15 червня 2025 17:44
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Друга спроба: президент Словаччини анонсував поїздку до Києва після зимової відмови Фото: президент Словаччини Пітер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні анонсував про візит до Києва. Він заявив, що вже повідомив президента України Володимира Зеленського про початок підготовки до візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.

Глава держави зазначив, що не хоче, щоб його візит був лише візитом ввічливості. Натомість, за його словами, він хоче досягти певного позитивного змісту для обох сторін.

"Я щойно зустрівся з президентом Зеленським на Вільнюському саміті... і вже висловив свою позицію, що ми почнемо готувати візит, і я попросив українську сторону надати певний зміст, щоб це не був просто візит ввічливості. Щоб ми могли знайти якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали позитивний сигнал", - пояснив президент.

Пеллегріні зауважив, що потрібно дивитися в майбутнє після війни, коли Україна почне відбудовуватися та розвиватися.

"Словаччина, яка знаходиться на кордоні з Україною, яка знаходиться на кордоні Європейського Союзу, може отримати від цього користь, і це дійсно може стати величезним поштовхом для ліквідації регіональних відмінностей усередині Словаччини", - додав він.

Скасований візит Пеллегріні

Зауважимо, що 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу.

У відповідь президент Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва.

Тоді Пеллегріні зауважив, що українські уряд і президент України Володимир Зеленський відмовилися від транзиту газу, тим самим принципово загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини.

Зауважимо також, що днями стало відомо, що Угорщина і Словаччина виступлять проти припинення закупівлі газу, нафти і ядерного палива у Росії.

Обидві країни домовились голосувати проти цього рішення Єврокомісії в Люксембурзі 16 червня.

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